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Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"

22 августа 2021, 20:15  •  302 • Политика
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может привести к началу полномасштабной войны. По его словам, грядущее завершение проекта говорит о том, что ориентированная на Россию политика продвигается за счёт Запада.
В своём интервью Bloomberg глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас транзит газа через Украину является сдерживающим фактором для начала серьёзных военных действий. При этом он отметил, что наихудшим сценарием для Украины при запуске проекта "Северный поток - 2" будет тот факт, что страна потеряет большую часть ВВП с 2024 года. По словам Витренко, такое развитие событий грозит разворачиванием крупномасштабной войны.
Глава "Нафтогаза" считает, что отказ от санкций против "Северного потока - 2" со стороны США может отрицательно сказаться на прозападных настроениях не только на Украине, но и в других странах Восточной Европы. По его словам, завершение проекта означает, что ориентированная на Россию политика продвигается за счёт Запада.
Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что завершение строительства "Северного потока - 2" намечено на 12 сентября.

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