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Глава "Нафтогаза" предложил России "хоть сейчас" составить новый контракт

19 июля 2019, 00:54  •  48 • Политика
"Нафтогаз" готов к переговорам с Россией по транзиту. Глава компании заявил, что "хоть сейчас" готов начать работу над новым договором о транспортировке голубого топлива через Незалежную.
"Нафтогаз Украины" готов договариваться с Россией по поводу заключения нового договора о транзите газа. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
По его словам, "Нафтогаз Украины" полностью согласен с вариантом транзита российского голубого топлива через Украину, который был предложен вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Данный план был озвучен на прошлой трехсторонней встрече по газу. Витренко отметил, что если российская сторона также поддержит данный вариант, то "Нафтогаз" готов начать работу над новым контрактом "хоть сейчас".
"Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", - написал Витренко на странице в Facebook.
Он добавил, что если Россия не согласится на вариант Шефчовича, то "Нафтогазу" будет интересно узнать причину отказа, а также выслушать встречное предложение. Витренко подчеркнул, что затягивание вопроса не играет на руку ни одной из сторон.
Напомним, что в 2020 году истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Поскольку одновременно с этим завершается строительство газопровода "Северный поток - 2", который идет в обход Украины, Киев может лишиться значительной доли доходов, которые он получал за транзит российского голубого топлива.

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