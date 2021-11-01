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Глава "Нафтогаза" назвал новую причину войны с Россией: Дело не в Донбассе и Крыме
01 ноября 2021, 14:10 • 99 • Политика
Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал новую причину войны с Россией. По его словам, вероятность полномасштабного конфликта якобы значительно возросла, и дело не в Донбассе и Крыме, как это традиционно заявляли в Киеве.
По словам Витренко, риск большой войны с Россией растёт из-за запуска "Северного потока - 2". Он отметил, что запуск этого газопровода делает Украину более уязвимой к вторжению России.
Витренко отметил, что если не будет физического транзита газа через Украину, "это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями".
При этом он обратил внимание на тот факт, что запуская "Северный поток - 2", Россия якобы избавляется от сдерживающего фактора и будет готова атаковать Украину.
Стоит отметить, что после государственного вооружённого переворота на Украине в 2013-2014 годах из Киева стали регулярно звучать заявления о нападении России. Причём это озвучивалось и как якобы свершившийся факт, и как прогнозы и предупреждения. По сей день ни одного доказательства, которое бы оправдало обвинения в адрес нашей страны, не прозвучало.
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