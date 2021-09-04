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Глава "Нафтогаза" назвал два ключевых препятствия для "Северного потока - 2"

04 сентября 2021, 02:30  •  53 • В мире
В "Нафтогазе" полагают, что газопроводу не дадут работать в коммерческом режиме.
В "Нафтогазе" высказали мнение, что "Северный поток - 2" не сможет работать полноценно из-за несоответствия европейскому законодательству. При этом в украинской компании уточнили, что технически газопровод всё же будет завершён.
Своё мнение по этому поводу высказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, который вместе с Зеленским побывал с визитом в США.
По словам Витренко, технически трубопровод в ближайшее время будет завершён, однако для его полноценного запуска есть два ключевых препятствия.
В частности, указал глава "Нафтогаза", по "Северному потоку - 2" пустят газ в тестовом режиме, однако дальше дело не пойдёт.
"В коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это ещё должно быть подтверждено ЕК", - заявил Витренко в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, получить сертификацию ЕС для оператора газового хаба будет невозможно.
"Для того чтобы его сертифицировал европейский регулятор, как раз нужно, чтобы оператор "Северного потока" доказал полное соответствие европейскому праву. Этого не будет", - припечатал он.
Впрочем, стоит добавить, что на Украине и ранее делали катастрофические прогнозы по иным проектам России. Так, в Киеве до конца не верили, что будет построен мост через Керченский пролив, и ожидаемо просчитались.

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