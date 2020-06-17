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Глава "Лиги безопасного интернета" вошла в новый состав Общественной палаты
17 июня 2020, 04:00 • 18 • Политика
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина вошла в новый состав Общественной палаты России. Конкурсный отбор в ОП РФ проводился по 14 направлениям общественной деятельности, всего на конкурсной основе в Общественную палату прошли 43 человека.
Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий, Мария Бутина, Елена Шаройкина и другие известные граждане вошли в новый состав Общественной палаты России. Отбор в новый состав проводился по 14 направлениям общественной деятельности. Всего на конкурсной основе были избраны 43 человека.
Как сообщили в пресс-службе ОП РФ, кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе на протяжении 30 дней, после проводился отбор уже профильный - по направлениям деятельности.
Напомним, что ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами.
Они совместно в новом составе будут осуществлять свою деятельность до 2023 года, передаёт "РИА Новости".
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