Глава "Лиги безопасного интернета" вошла в новый состав Общественной палаты

Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий, Мария Бутина, Елена Шаройкина и другие известные граждане вошли в новый состав Общественной палаты России. Отбор в новый состав проводился по 14 направлениям общественной деятельности. Всего на конкурсной основе были избраны 43 человека.

Как сообщили в пресс-службе ОП РФ, кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе на протяжении 30 дней, после проводился отбор уже профильный - по направлениям деятельности.

Напомним, что ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами.

Они совместно в новом составе будут осуществлять свою деятельность до 2023 года, передаёт "РИА Новости".