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Глава ПЦУ заявил о независимости от Константинополя
18 января 2019, 20:39 • 32 • Украина
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что новая церковная структура является независимой и не подчиняется Константинополю.
Reuters
«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю. Это неправда. Этот документ — томос — чётко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины», — цитирует «Укринформ» главу ПЦУ.
Ранее Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии ПЦУ.
Согласно тексту, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений.
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