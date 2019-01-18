Глава ПЦУ заявил о независимости от Константинополя

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что новая церковная структура является независимой и не подчиняется Константинополю.

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю. Это неправда. Этот документ — томос — чётко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины», — цитирует «Укринформ» главу ПЦУ.

Ранее Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии ПЦУ.

Согласно тексту, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений.