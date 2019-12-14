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Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
14 декабря 2019, 19:54 • 115 • Украина
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом в своём аккаунте в Facebook написал заместитель главы пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря.
«На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — написал Зоря.
В августе лидер Киевского патриархата Филарет (Денисенко) подал иск в суд к Евстратию Зоре по вопросу защиты чести и достоинства.
В июне Филарет заявлял о создании синода Киевского патриархата, не относящегося к ПЦУ.
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