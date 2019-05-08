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Глава ПЦУ обсудил с Аваковым вопрос мирного перехода общин УПЦ
08 мая 2019, 22:09 • 163 • Украина
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний и министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ходе встречи обсудили вопрос мирного перехода общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
РИА Новости
Об этом митрополит сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня во время встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым обсудили вопросы сохранения мира и единства в религиозном поле Украины», — написал он.
По словам Епифания, его принципиальная позиция заключается в том, что «процесс перехода общин должен быть мирным и добровольным».
В свою очередь, Аваков заявил, что права общин «будут защищены» во всех регионах страны.
30 апреля избранный украинский лидер Владимир Зеленский и глава ПЦУ Епифаний встретились в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
Каких-либо подробностей разговора сторон представлено не было.
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