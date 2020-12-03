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Глава Приднестровья: «Заявления Кишинёва о миротворцах не могут рассматриваться всерьёз»

03 декабря 2020, 02:10  •  42 • Украина
«Каждый молдавский президент начинал с того, что требовал вывести российских миротворцев»
Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью российской российской «Парламентской газете» ответил на многочисленные заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев с территории Приднестровья.
По мнению Красносельского, абсолютно каждый молдавский президент начинал свою деятельность с того, что требовал вывести российских миротворцев с левого берега Днестра, и в этом нет ничего нового. Проблема эта – искусственная, не сомневается президент, и лучше бы в Кишинёве занимались другими – реальными – проблемами, которых существует большое количество.
«Как известно, последние годы в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой наблюдается стагнация из-за нежелания молдавской стороны выполнять взятые на себя обязательства. На фоне очевидной неготовности Молдовы к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой осуществить подмену понятий. Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из переговорной повестки социально-гуманитарной направленности молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему «вывода войск»,
– заявил Красносельский.
Глава Приднестровья настаивает на том, чтобы власти Молдовы занимались актуальными проблемами переговорного процесса и не тратили время на те вопросы, которые заведомо не имеют решения в ближайшей перспективе. «Переформатирование» миротворческой миссии относится именно к таким вопросам, уверен президент.
К тому же, сегодня не существует каких-либо юридических оснований для изменения действующего формата миротворческой операции, напомнил Вадим Красносельский. В основе создания миротворческой миссии лежит вполне конкретный документ – Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта…» от 21 июля 1992 года. В этом документе нет ни слова о том, что миссия может быть трансформирована, а её длительность вполне конкретно указана – до окончательного урегулирования молдово-приднестровского конфликта.
«За подобными попытками пересмотреть реализуемую миротворческую операцию просматривается цель полностью разрушить базовую основу переговорного процесса с неопределёнными перспективами. Между тем, Молдова и Приднестровье уже имели печальный опыт развёртывания гражданской миссии с международным мандатом. Видимо, избранный президент РМ и другие молдавские политики позабыли, что в 1992 году уже действовала четырёхсторонняя миссия военных наблюдателей, которая стала наглядным примером того, что при возникновении военной опасности наблюдатели не в состоянии повлиять на ситуацию и обеспечить безопасность населения»,
– напомнил Красносельский, ещё раз подчеркнув тот факт, что именно действующий формат миротворческой миссии «безукоризненно справляется с задачей поддержания мира и предоставляет возможность находить решения в рамках политического диалога».
Также президент отметил, что молдавским политикам необходимо помнить один простой факт – военные склады на территории Приднестровья являются собственностью Российской Федерации, именно поэтому они охраняются российскими военными, что вполне логично и охранять кто-то другой эти склады не будет. А все попытки решать такие вопросы «в рамках публичной риторики и без тесной координации с Российской Федерацией и Приднестровьем не могут рассматриваться всерьёз».
Что касается Приднестровья, то в Тирасполе готовы строить отношения и вести диалог с любым руководством Молдавии.
«Думаю, что со временем придёт ясность в вопросе готовности конкретных представителей Кишинёва вести цивилизованный диалог с руководством Приднестровья. Очевидно, что если есть реальное желание решать актуальные проблемы в наших отношениях, то альтернатив двустороннему взаимодействию не существует»,
– констатировал Вадим Красносельский.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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