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Глава Приднестровья: «О выводе миротворцев не может быть и речи»

30 июля 2020, 13:05  •  17 • Украина
Додон назвал Красносельского «президентом» – оппозиция подаёт в суд
В среду, 29 июля, в Приднестровье отмечали 28-ю годовщину ввода на территорию республики российских миротворцев, положивших конец гражданской войне.
В этом году не было традиционных массовых мероприятий в связи с карантинными мерами, ограничились возложением цветов к памятникам миротворцев и к подножию Арки Мира «Блаженны миротворцы», которая была установлена три года назад между Тирасполем и Бендерами.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский принёс красные гвоздики к Арке Мира.
«Уникальная миротворческая операция, действующая на берегах Днестра, за 28 лет не утратила актуальности и ценности. По сей день российское военное присутствие остаётся базовой составляющей миротворчества в Приднестровье. Рассуждения о том, что операция должна быть свёрнута либо переформатирована, являются надуманными и неуместными. Проблема остаётся, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи»,
– цитирует Красносельского пресс-служба президента ПМР.
Глава республики поблагодарил всех миротворцев, принимавших и принимающих участие в сохранении мира на обоих берегах Днестра, а также главу Российской Федерации и министра обороны РФ за поддержку миротворческой операции, благодаря которой в Приднестровье сохраняется мир.
Пока в ПМР отмечали годовщину ввода российских миротворцев, в соседней Молдавии разгорался скандал, связанный с визитом Красносельского накануне.
Лидер оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе пообещал обратиться в прокуратуру по поводу встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского, которая состоялась 28 июля.
Ему не понравилось, что Красносельского принимали «как равного», тем самым была нарушена Конституция, не сомневается Нэстасе.
«Ничто не может быть превыше Основного закона, который гарантирует суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Но эти положения уже были скомпрометированы, когда в Зоне безопасности под предлогом пандемии появляются десятки КПП, а тираспольского лидера встречают, как коллегу, как равного. По поводу этой встречи, когда президент Игорь Додон на равных разговаривал с Красносельским, мы подадим жалобу в Генеральную прокуратуру»,
заявил оппозиционер. И напомнил, что ранее Додон называл Красносельского «руководитель Приднестровья», а теперь назвал «президент Приднестровья».
В президентуре ответили, что, во-первых, стоит задача уменьшить напряжение в отношениях между берегами Днестра, а не накалить ситуацию, во-вторых, «используемые выражения относятся к протокольному контексту и не распространяются на фактическую политическую ситуацию и отношение к статусу Приднестровского региона».
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент ПМР Вадим Красносельский, источник – PS PPMR

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