Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / В мире

Глава президентского пула Лукашенко отказался объяснять своё увольнение

14 августа 2020, 23:05  •  72 • В мире
СМИ сообщили об увольнении ещё одного белорусского журналиста. По словам источника Tut.by, заявление об увольнении написал ведущий белорусского телеканала ОНТ и глава президентского пула Лукашенко Дмитрий Семченко. Сам журналист отказался объяснять публично своё решение.
С белорусского телеканала ОНТ уволился журналист Дмитрий Семченко. Ведущий возглавляет пул журналистов, работающих с действующим главой государства Александром Лукашенко. Как сообщает источник Tut.by, он подал заявление, но призвал коллег не увольняться вслед за ним из солидарности.
При этом, уточняет издание, сам Семченко не стал публично комментировать ситуацию.
По словам инсайдера, увольнение не прошло гладко: глава телеканала ОНТ якобы не хотел отпускать журналиста.
На сайте ОНТ говорится, что Семченко работает на канале вот уже 11 лет, был лауреатом национального ТВ-конкурса "Телевершина".
Ранее стало известно о череде увольнений с государственных каналов других белорусских журналистов. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
14 августа 2020, 13:55
"Газпром" после взысканий Польши дал ответ по "Северному потоку - 2"
14 августа 2020, 00:10
Америка ответила русской вакцине марихуаной
14 августа 2020, 19:25
В Китае вспомнили о вопросе русского старика и похвастались "убийцей авианосцев"
14 августа 2020, 15:45
Озвучено имя жертвы "белорусского майдана". Соболезнования посыпались на однофамильца
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.