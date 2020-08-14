Глава президентского пула Лукашенко отказался объяснять своё увольнение

С белорусского телеканала ОНТ уволился журналист Дмитрий Семченко. Ведущий возглавляет пул журналистов, работающих с действующим главой государства Александром Лукашенко. Как сообщает источник Tut.by, он подал заявление, но призвал коллег не увольняться вслед за ним из солидарности.

При этом, уточняет издание, сам Семченко не стал публично комментировать ситуацию.

По словам инсайдера, увольнение не прошло гладко: глава телеканала ОНТ якобы не хотел отпускать журналиста.

На сайте ОНТ говорится, что Семченко работает на канале вот уже 11 лет, был лауреатом национального ТВ-конкурса "Телевершина".

Ранее стало известно о череде увольнений с государственных каналов других белорусских журналистов. Среди них Максим Островский, Сергей Комаровский, Сергей Беркутов, Андрей Макаенок, Евгений Перлин, Ольга Бельмач, Владимир Бурко и Сергей Козлович.