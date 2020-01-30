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Глава президентского офиса против спикера Рады

30 января 2020, 16:54  •  65 • Украина
«Складывается ощущение, - заявил накануне глава президентского офиса Богдан, - что у нас в Раде не монобольшинство, а отдельные группы влияния, со спикером, обдумывающим свой политический проект, а не представляющим «слуг народа». Это уже не привычный «наезд» Богдана на Разумкова, - считают во фракции, - а шаг к смене спикера. Зеленский не раз пытался примирить своих приближённых, но, судя по их настрою, о примирении не может быть и речи – выжить в схватке за власть должен кто-то один.
Разумкову не позавидуешь – ему приходится иметь дело отнюдь не с единым «монобольшинством», а с несколькими группировками внутри президентской фракции, одну из которых контролирует олигарх Коломойский, а другую – миллиардер Пинчук и его заокеанский сюзерен Сорос. Ещё несколько групп контролируют олигархи помельче калибром. Разумеется, ни о каком единстве мнений при таком раскладе нельзя и помыслить.
Тем не менее, именно Разумкову удаётся удерживать фракцию от распада, - считает депутат-мажоритарщик Максим Бужанский. «Разумков, - уверяет он, - единственный человек, на котором всё держится в Раде». А ополчились на него приближённые Богдана из депутатской среды за то, что он единственный «напоминает монобольшинству, что они – народные депутаты Украины, а не разношёрстная банда рейдеров». Если же Разумкова заменят, - убеждён Бужанский, - то «успехи с голосованиями закончатся», ибо только ему удаётся добиваться консолидированного принятия решений разобщёнными группировками внутри фракции. Если же президент пойдёт на роспуск Рады, - считает Бужанский, - то вместо большинства в парламенте у «слуг народа» останется «120 человек, и можно забыть про спикера, кабмин и даже главенство в комитетах». Между тем, Богдан, судя по всему, настроен дать Разумкову последний бой, чтобы полностью оградить Зеленского от любого влияния извне.
Сложно сказать, удастся ли Богдану удержать фракцию от распада в случае смещения Разумкова – возможно, он даже не ставит себе такой задачи и намеренно ведёт дело к досрочным выборам, рассчитывая, что на них «слугам народа» перепадёт не меньше мандатов, чем в прошлом году. Примечательно же в этой истории то, что в Киеве при Зеленском сложилось, как минимум, три центра власти (третий – правительство), тянущие воз единой страны в разные стороны.

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