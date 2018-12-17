Глава правительства Сахалина покинула пост по собственному желанию

Глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку, сообщают в департаменте информационной политики.

"Вера Щербина подала в отставку", - отмечают в департамент е информационной политики региона. Отмечается, что она покидает свой пост по собственному желанию.

Вера Щербина с 27 сентября этого года занимала свою должность главы Сахалинской области.

Сейчас врио председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик. Отметим, что ранее он был ответственен за экономический блок в областной администрации.

Комментарий дает РИА Новости.