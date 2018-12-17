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Глава правительства Сахалина покинула пост по собственному желанию
17 декабря 2018, 09:39 • 119 • Политика
Глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку, сообщают в департаменте информационной политики.
"Вера Щербина подала в отставку", - отмечают в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что она покидает свой пост по собственному желанию.
Вера Щербина с 27 сентября этого года занимала свою должность главы Сахалинской области.
Сейчас врио председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик. Отметим, что ранее он был ответственен за экономический блок в областной администрации.
Комментарий дает РИА Новости.
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