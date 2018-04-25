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Глава полиции Киева сообщил об увеличении числа случаев самоубийств в городе

25 апреля 2018, 14:39  •  64 • Украина
Глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе был зафиксирован всплеск самоубийств.
 
РИА Новости
 

Об этом он рассказал в интервью «112 Украина».

«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было пять самоубийств», — сказал он.

По его словам, обычно в Киеве совершается по одному-два суицида в неделю.

Вместе с этим Крищенко отметил, что в городе сократилось количество убийств.

Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.

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