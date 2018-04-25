|
Глава полиции Киева сообщил об увеличении числа случаев самоубийств в городе
25 апреля 2018, 14:39 • 64 • Украина
Глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе был зафиксирован всплеск самоубийств.
РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью «112 Украина».
«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было пять самоубийств», — сказал он.
По его словам, обычно в Киеве совершается по одному-два суицида в неделю.
Вместе с этим Крищенко отметил, что в городе сократилось количество убийств.
Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 апреля 2018, 07:39
|
21 апреля 2018, 21:40
|
19 апреля 2018, 04:09
|
22 апреля 2018, 08:54
|
20 апреля 2018, 08:09
|
19 апреля 2018, 06:09
|
19 апреля 2018, 06:09