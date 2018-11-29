Глава погранслужбы Украины объяснил, почему граждан России массово разворачивают на границе

Украина продолжает останавливать и массово разворачивать российских граждан на своей государственной границе. Данный факт подтвердил сегодня глава Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко. По его словам, в среду, 28 ноября, на украинскую территорию было отказано во въезде 33 гражданам России. «Большая часть во время контроля не смогла подтвердить цель своей поездки на Украину», - резюмировал чиновник.

В любом случае, неспособность мотивировать цель своего визита была не единственной причиной отказа, уточнил Демченко. У части развернутых на границе граждан не было необходимых документов или же они были оформлены не должным образом.

Еще часть были теми, кто ранее посещал Крымский полуостров. Всем им был запрещен въезд на Украину.

Вообще же, пояснил глава украинских пограничников, существует специальная база данных, на которую его сотрудники ориентируются в таких случаях. По ней проверяются все иностранные граждане, въезжающие на территорию Украины. В ней указаны сведения об их предыдущих визитах в страну и другая информация.