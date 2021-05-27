Глава Погранслужбы резко пресёк поползновения Киева в сторону Крыма: "Не только с моря"

Первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов резко пресёк поползновения Киева в сторону Крыма. Он напомнил о том, что Крымский мост, нападением на который бредят на Украине, защищён "не только с моря".

Отметим, что из Киева продолжают звучать угрозы о готовности уничтожить Крымский мост. Неоднократно России также грозили ракетами "Нептун", которые якобы способны "сдерживать" нашу страну в Чёрном и Азовском морях.

Комментируя в беседе с РИА Новости эти угрозы, Владимир Кулишов напомнил простую истину - мост через Керченский пролив является стратегически важным объектом и "охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой".

"Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - добавил он.

В целом же Кулишов отметил, что все угрозы Киева в адрес Крыма - не более чем популизм.