Глава ПМР: Нам нужен иммунитет от политической нестабильности в Молдове

Вадим Красносельский уповает на международных посредников урегулирования конфликта

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в интервью телеканалу ТСВ (Приднестровье) рассказал о перспективах переговорного процесса по урегулированию приднестровской проблемы в свете смены правительства в Кишинёве.

Напомним, до сих пор остаётся неподписанным итоговый документ Братиславской встречи, несмотря на то, что уже состоялись переговоры в Баварии, однако молдавская сторона отказывается ставить свои подписи под итоговым протоколом заседания.

Но теперь лица в правительстве Молдовы изменились. Возможно ли изменение и отношения к левому берегу Днестра?

«Когда меняется три правительства за год в государстве, это очень плохо. Это новые люди, должностные лица, переговорщики. В этом плане нам очень сложно маневрировать, успеть с кем-то договориться»,

– объяснил глава Республики в эфире ТСВ.

По его словам, этот вопрос обсуждался с действующим главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, и стороны пришли к выводу – необходимо выработать такой механизм переговоров, который не будет зависеть от ситуации на правом берегу Днестра.

По мнению Красносельского, нужен «иммунитет от политической нестабильности в Молдове», так как эта политическая нестабильность в соседней стране не закончится в ближайшей перспективе.

«Там налицо раскол общества. Надо это принимать как аксиому и действовать в этих условиях. При этом формат переговоров «5+2» приобретает особую значимость, нельзя от него отказываться. Хотя такие намерения имеют место, и я их вижу. Я работаю со всеми гарантами, посредниками, наблюдателями, чтобы, во-первых, не допустить разрушения формата «5+2», а во-вторых, чтобы все стороны переговорного процесса взяли на себя обязательства за исполнение ранее достигнутых договорённостей. У нас в повестке дня есть много новых договорённостей, но надо исполнить старые»,

– уверен Красносельский.

Президент отметил, что Тирасполь выполняет взятые на себя обязательства в отличие от Кишинёва, по вине которого остаётся много нерешённых вопросов. И в этом случае приходится уповать только на посредников переговорного процесса, потому что Молдова ещё долго не найдёт время заняться проблемами соседней Республики.

До сих пор остаётся зависшим вопрос с блокировкой банковских счетов приднестровских предприятий, что подрывает экономику Приднестровья. По мнению президента, это один из рычагов экономического давления на Республику.

Отметил Вадим Красносельский и тот факт, что за последние пять месяцев – время работы правительства Майи Санду – отношения между берегами Днестра были подорваны.

«В 2017-2018 годы мы делали шаги навстречу друг другу в части договорённостей, которые позитивно влияли на жизнь людей, проживающих на левом и правом берегах. Сейчас это рушится, рушит Молдова. Зачем? Посмотрим. Может, не думают о последствиях, может, у них какой-то стратегический план, но мне это совершенно не нравится»,

– заявил глава Приднестровья.

В то же время, президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что решение приднестровской проблемы является приоритетом в его деятельности. Вот только решение это на разных сторонах Днестра видится по-разному.

Вадим Красносельский уверен, что решать эту проблему в Кишинёве будут исходя из своих интересов.

«Когда они думали о людях? Они о своих не думают, о наших – тем более. Это сопредельное государство, с сопредельными вопросами и интересами. Люди наши их не интересуют»,

– подвёл итог глава Республики.