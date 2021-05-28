Глава ПМР: Мы оставляем за собой право выйти из соглашений с Молдовой

Переговоры не могут продолжаться, если одна сторона годами игнорирует свои обязательства

В Тирасполе состоялась встреча президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова.

Во время встречи стороны обсудили приднестровско-российские отношения, а также переговорный процесс Тирасполя и Кишинёва.

Вадим Красносельский подчеркнул – Республика неизменно выступает за сохранение текущего переговорного формата «5+2» с участием посредников в лице ОБСЕ, России и Украины и наблюдателей – США и Евросоюза. Несмотря на то, что Кишинёв всячески поддерживает двухлетний застой в переговорах и даже на то, что молдавская сторона отказывается выполнять ранее достигнутые договорённости, переговоры должны продолжаться, уверен глава ПМР.

«За пять месяцев 2021-го года, как и в 2019-2020 годах, мы не видим никакого движения вперёд. Практически не работают экспертные группы, включаются рычаги давления в отношении Приднестровья, продолжается банковская блокада, не решаются в полном объёме вопросы работы ПРТС, нейтральных номерных знаков, принимаются какие-то решения по ограничению движения с 1 сентября наших автомобилистов и так далее. Не говоря уже о фактах незаконных задержаний наших чиновников в кишинёвском аэропорту, задержании и изъятии наших грузов. Всё это усугубляет и без того сложную ситуацию»,

– цитирует Вадима Красносельского пресс-служба президента Приднестровской Республики.

Он уверен – переговорный процесс не может существовать в условиях, когда одна из сторон годами игнорирует свои обязательства. У другой стороны при этом остаётся единственный выход – отказаться от всех соглашений, несмотря на то, что Тирасполь на протяжении многих лет делает всё возможное, чтобы переговоры продолжались.

«Если Молдавия не будет в полном объёме исполнять достигнутые соглашения, то за нами остаётся право выхода из ранее подписанных договорённостей»,

– предупредил Красносельский.

Накануне Кишинёв и Тирасполь посетил специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг. В Молдавии он встречался с президентом Майей Санду, и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоем и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь, все они заверили спецпредставителя ОБСЕ, что Кишинёв делает всё возможное для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан на обоих берегах Днестра. Майер-Хартинг напомнил о необходимости продолжения переговоров и пообещал вернуться в Молдавию через неделю – вместе с посредниками, поскольку накопилось множество вопросов, которые требуют срочного решения.

Однако в Молдавии сегодня явно не до проведения переговоров с Тирасполем.