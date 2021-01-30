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Глава ПМР – ОБСЕ: Кишинёв забыл о переговорах

30 января 2021, 00:45  •  42 • Украина
В Приднестровье готовы к любым переговорам с Молдавией
Тирасполь посетила делегация ОБСЕ в составе Специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, главы Миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха с советниками, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеции в Молдове Анны Либерг.
В Администрации президента Приднестровской молдавской республики с делегацией ОБСЕ встретились президент ПМР Вадим Красносельский и глава МИД Республики Виталий Игнатьев.
Глава ПМР, прежде всего, выразил надежду на то, что в наступившем году переговорный процесс в формате «Постоянного совещания…» сдвинется с места и можно будет увидеть на практике какие-то результаты достигнутых ранее договорённостей.
«Президент ПМР отметил, что реальных подвижек в этой сфере нет уже полтора года. Он с сожалением констатировал деградацию работы формата «5+2», напомнив, что в 2019 году не был подписан итоговый документ, а в 2020-м положение дел заметно осложнили пандемия и электоральные обстоятельства. Учитывая, что коронавирус пока не отступил, а выборные процессы продолжатся и в наступившем году, необходимо найти эффективные формы взаимодействия с учётом этих условий, считает Вадим Красносельский»,
– говорится в сообщении пресс-службы президента Приднестровья.
Красносельский особо подчеркнул готовность приднестровской стороны к переговорам с Кишинёвом на любые темы, о чём он и сообщил новому молдавскому президенту в письме от 30 декабря прошлого года. Вот только со стороны Майи Санду пока нет ответа. Это, по мнению главы ПМР, понятно, Молдова в который раз переживает политический кризис, который вряд ли разрешится в ближайшее время, а, значит, переговорный процесс будет и дальше тормозиться.
Томас Майер-Хартинг со своей стороны готов всячески оказывать содействие активизации переговоров между Тирасполем и Кишинёвом. Он согласен с тем, что внутренние процессы стран-участниц переговоров в формате «5+2» не должны оказывать влияния на сам процесс переговоров. В то же время посол считает, что усилия прошлого года не потрачены впустую – всё, что было сделано в 2020 году, станет базой «для дальнейших шагов, в том числе для проведения работы над ошибками».
«Участники достаточно продолжительной встречи подробно обсудили широкий спектр тем, представляющих обоюдный интерес», сообщает пресс-служба главы Республики.
Соб. корр. ФСК
На фото. Делегация ОБСЕ в Администрации президента ПМР, источник – пресс-служба президента ПМР

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