Глава Пермского края подхватил коронавирус - СМИ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился COVID-19. Об этом Ura.ru сообщил официальный представитель главы региона Станислав Шубин.

Ранее стало известно о том, что Махонин ушёл на больничный. При этом на прошлой неделе он сдавал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако позднее у губернатора появились симптомы недомогания. Поэтому был взят повторный мазок и сделана КТ.

"Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции", - поведал Шубин.

В итоге политика госпитализировали. Болезнь протекает в лёгкой форме.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, осенью по России не ударит вторая волна коронавирусной инфекции. Пандемия уже привила гражданам культуру гигиены, однако депутат не верит, что будет нужна тотальная вакцинация.

Хотя к процессу стоит подойти ответственно, потому что вскоре может начаться публикация статей с мнениями западных специалистов, в которых людей будут призывать отказаться от прививок.

"Мы сегодня вакцинозависимая популяция, поэтому давайте верить нашей вакцине и нашим специалистам", - заявил Онищенко в интервью РИА ФАН.