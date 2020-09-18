Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Главная / Политика

Глава Пермского края подхватил коронавирус - СМИ

18 сентября 2020, 01:45  •  25 • Политика
Как сообщают СМИ, глава Пермского края Дмитрий Махонин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился COVID-19. Об этом Ura.ru сообщил официальный представитель главы региона Станислав Шубин.
Ранее стало известно о том, что Махонин ушёл на больничный. При этом на прошлой неделе он сдавал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако позднее у губернатора появились симптомы недомогания. Поэтому был взят повторный мазок и сделана КТ.
"Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции", - поведал Шубин.
В итоге политика госпитализировали. Болезнь протекает в лёгкой форме.
Как ранее заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, осенью по России не ударит вторая волна коронавирусной инфекции. Пандемия уже привила гражданам культуру гигиены, однако депутат не верит, что будет нужна тотальная вакцинация.
Хотя к процессу стоит подойти ответственно, потому что вскоре может начаться публикация статей с мнениями западных специалистов, в которых людей будут призывать отказаться от прививок.
"Мы сегодня вакцинозависимая популяция, поэтому давайте верить нашей вакцине и нашим специалистам", - заявил Онищенко в интервью РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
17 сентября 2020, 22:05
Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 22:05
Как Копенгаген тормозит "Северный поток - 2": Захарова скинула с Дании "политический камуфляж"
17 сентября 2020, 23:55
Российский эксперт подкинул козырей Польше в скандальном деле о крушении Ту-154: "Не хватило секунд"
17 сентября 2020, 23:55
"Могут развязать "горячую" войну": Лукашенко перекрыл границу с Литвой, Польшей и Украиной
17 сентября 2020, 23:55
Медведев вспомнил президентские годы и упрекнул Польшу в "пещерной русофобии"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
17 сентября 2020, 22:05
Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 23:55
Российский эксперт подкинул козырей Польше в скандальном деле о крушении Ту-154: &quo...
17 сентября 2020, 23:55
"Бояться нечего": Лукашенко на встрече с Шойгу раскрыл негласную договорённ...
17 сентября 2020, 23:55
"Могут развязать "горячую" войну": Лукашенко перекрыл границу с Л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.