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Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"

19 марта 2022, 08:15  •  385 • Политика
Глава Пентагона Ллойд Остин жёстко пресёк просьбы президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, "такого никто не хочет увидеть".
Речь идёт о постоянных просьбах из Киева к НАТО и США закрыть небо над Украиной. По словам главы Пентагона, закрытие неба над Украиной означало бы вступление США в конфронтацию с Россией, поэтому на просьбы о небе он ответил однозначным отказом. Он напомнил о том, что и Соединённые Штаты, и Россия - ядерные державы.
"Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт", - сказал он.
Ллойд Остин категорически отверг вероятность участия США в боевых действиях на Украине. Он также добавил, что ранее президент США Джо Байден "ясно дал понять", что американские военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине. При этом он снова повторил ранее озвученный Байденом тезис о защите "каждого дюйма" территории НАТО.

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