Глава Пентагона пообещал усилить наказание для причастных к убийству Джамаля Хашукджи

По словам Мэттиса, Вашингтон примет дополнительные меры против ответственных в преступлении против журналиста из Саудовской Аравии.

Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи может подорвать стабильность в ближневосточном регионе, как и любое нарушение международных норм. Такое заявление сделал глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

«Нарушение любой страной международных норм подрывает региональную стабильность, когда она нужна больше всего», - сказал Мэттис в ходе своего выступления на саммите в Манаме.

Он напомнил слова президента Дональда Трампа, который сказал, что США собираются «идти в этом деле до конца». Мэттис отметил, что Вашингтон будет принимать дополнительные меры против ответственных в преступлении, несмотря на то, что Госдеп США уже отозвал визы у нескольких граждан Саудовской Аравии.

Как стало известно перед этим, генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос к властям Саудовской Аравии о выдаче 18 причастных к убийству Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали о том, что Хашукджи убили в ходе конфликта, вспыхнувшего в здании Генконсульства королевства в Стамбуле, в которое он пришел 2 октября. При этом в Эр-Рияде утверждают, что убийство журналиста было преднамеренным.