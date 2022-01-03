Глава Пентагона Остин заражен коронавирусом: Почувствовал "легкие симптомы"

У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили коронавирус.

Диагноз коронавирус диагностирован у главы Пентагона Ллойда Остина.

"Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат", - заявил министр обороны США в воскресенье, 2 января. Согласно заявлению, Остин прошел тестирование после того, как у него появились симптомы заболевания.

По словам 68-летнего Остина, он находился в отпуске, когда почувствовал "легкие симптомы". После сдачи теста лава Пентагона намерен соблюдать карантин на протяжении 5 дней. Остин подчеркнул, что "сохраняет за собой все полномочия" министра обороны США и намерен принимать участие в ключевых мероприятиях в виртуальном формате.

"Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях", - цитирует ТАСС заявление на сайте Пентагона.

Остин заверил, что последний раз встречался в Байденом 21 декабря, за неделю до появления первых симптомов коронавируса. Пентагон Остин послдений раз посещал 30 декабря.

Министр обороны США напомнил, что был привит от коронавируса, ревакцинацию Остин провел в октябре 2021 года.