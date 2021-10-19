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Глава Пентагона назвал Россию виновницей войны в Донбассе

19 октября 2021, 16:25  •  23 • Политика
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Остин призвал Москву остановить внутриукраинский вооруженный конфликт
Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в начале гражданской войны на востоке Незалежной. Свой спич американец произнес в Киеве, куда он прибыл с рабочим визитом, путешествуя по европейским странам, в том числе тем, кто ожидает заветного приема в НАТО – Грузию и Украину.
Выступал заокеанский посланник на совместном брифинге с украинским коллегой Андреем Тараном.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", – цитирует УНИАН заявление Остина.
По его словам, Москва якобы начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Незалежной.
Остин выразил готовность США оказывать киевскому режиму поддержку в его конфликте с РФ, в том числе, развивать способность Украины "защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность".
Также шеф Пентагона произнес традиционную мантру-осуждение "оккупации" Крыма и призвал Россию остановить гражданскую войну в Донбассе, а также прекратить "дестабилизационные действия на Черном море и вдоль границ с Украиной".
На этом Остин не остановился и закончил штатовский плей-лист призывом к Москве остановить кибератаки против Америки и ее союзников.
Ну, а мы напомним заокеанскому гостю, как начинался внутриукраинский конфликт в Донбассе видеокадрами из мужественного шахтерского региона от мая 2014 года.

Отметим, визит в подконтрольную Вашингтону соборную министр начал после своей рабочей поездки в Грузию. В Тбилиси Остин также обсудил с местными властями "вопросы безопасности" в Черном море.
Накануне же глава военного ведомства США раскритиковал предложение министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова о переговорах по проблемам Закавказья в рамках формата "3+3".

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