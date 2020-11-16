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Глава ПАСЕ отменил переговоры с Володиным и Матвиенко из-за COVID: Встреча перенесена на декабрь
16 ноября 2020, 18:45 • 104 • Политика
Президент ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в Россию после того, как выяснилось, что он контактировал с заражённым COVID-19 человеком. Переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко отменены. Встреча, предположительно, перенесена на декабрь.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В организации отметили, что Дамс может вернуться в Россию в декабре. О такой возможности было заявлено после консультаций с российскими парламентариями. Вместе с ним в декабре в Москву могут приехать члены мониторингового комитета, задача которых - следить, чтобы та или иная страна - член ПАСЕ выполняла взятые на себя обязательства.
Отметим, что в ходе своего визита в Россию Хендрик Дамс планировал встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, он собирался выступить на конференции по защите прав человека в евразийском пространстве.
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