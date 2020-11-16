Глава ПАСЕ отменил переговоры с Володиным и Матвиенко из-за COVID: Встреча перенесена на декабрь

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Президенту сообщили, что он контактировал с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный результат на COVID-19. Запланированные встречи были перенесены на более поздний срок", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что Дамс может вернуться в Россию в декабре. О такой возможности было заявлено после консультаций с российскими парламентариями. Вместе с ним в декабре в Москву могут приехать члены мониторингового комитета, задача которых - следить, чтобы та или иная страна - член ПАСЕ выполняла взятые на себя обязательства.

Отметим, что в ходе своего визита в Россию Хендрик Дамс планировал встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, он собирался выступить на конференции по защите прав человека в евразийском пространстве.