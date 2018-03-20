Глава Палестины назвал американского посла в Израиле "сыном собаки"

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Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "переселенцем и сыном собаки".

Глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас, выступая перед своими соратниками по движению ФАТХ, обрушился с резкой критикой на фигуру американского посла в Израиле. Он назвал Дэвида Фридмана "сыном собаки" и обвинил его в попытке отнять палестинскую землю.

"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", — заявил Аббас.

Следует отметить, что посол США в Израиле Дэвида Фридмана до своего вступления в этоу должность являлся юристом и личным другом президента Дональда Трампа. Он не имел реального опыта дипломатической работы.

Кроме того, Фридман является иудеем по происхождению и, по некоторым данным, близок к представителям правящей партии Израиля. Многие также называют посла Фридмана сторонником расширения израильских поселений на территориях Западного берега реки Иорадан. Палестинцы, как подвердил сегодня Аббас, традиционно считают эту землю частью своего государства.