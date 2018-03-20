Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава СВР России Сергей Нарышкин: Мы готовы вести разведку в любых условиях
О Российско-сербском гуманитарном центре в Нише
Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отрав...
76,6% - новый рекорд! Спецвыпуск по выборам-2018 (РАКЕТА.News)
Главная / Политика

Глава Палестины назвал американского посла в Израиле "сыном собаки"

20 марта 2018, 01:09  •  68 • Политика
Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "переселенцем и сыном собаки".
Глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас, выступая перед своими соратниками по движению ФАТХ, обрушился с резкой критикой на фигуру американского посла в Израиле. Он назвал Дэвида Фридмана "сыном собаки" и обвинил его в попытке отнять палестинскую землю.
"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", — заявил Аббас.
Следует отметить, что посол США в Израиле Дэвида Фридмана до своего вступления в этоу должность являлся юристом и личным другом президента Дональда Трампа. Он не имел реального опыта дипломатической работы.
Кроме того, Фридман является иудеем по происхождению и, по некоторым данным, близок к представителям правящей партии Израиля. Многие также называют посла Фридмана сторонником расширения израильских поселений на территориях Западного берега реки Иорадан. Палестинцы, как подвердил сегодня Аббас, традиционно считают эту землю частью своего государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 03:39
ЦИК: Путин набирает на выборах президента 76,56% после обработки данных 95% участков
19 марта 2018, 12:09
"Мы - одна команда": Владимир Путин поблагодарил свой предвыборный штаб
20 марта 2018, 01:09
О Российско-сербском гуманитарном центре в Нише

Загрузка...
19 марта 2018, 16:39
Путин пригласил соперников по выборам к диалогу и объединению усилий в интересах страны
20 марта 2018, 01:09
Киев: как трудно инсценировать переворот
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 марта 2018, 09:24
Спасибо, Тереза!
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.