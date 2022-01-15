Глава ОДКБ ответил на слухи о "вмешательстве" в Казахстан

Глава ОДКБ Станислав Зась ответил на слухи о "вмешательстве" организации во внутренние дела Казахстана, которые распространяют США, Украина и ряд западных стран.

По его словам, миротворцы ОДКБ делают лишь то, что попросили власти Казахстана.

Никакого вмешательства во внутренние дела не было со стороны миротворческого контингента. Они выполняли свою часть задач,

- отметил Зась, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников органов правопорядка. Как только миротворцы оказались на месте, казахская полиция быстро навела порядок на улицах. Примечательно, что силы ОДКБ не участвовали в зачистках. Они лишь охраняли ключевые объекты и были на подстраховке. Их присутствие позволило казахским силовикам сосредоточить все силы на поимке бандитов.

Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана. США, Европа и Украина тем не менее попытались изобразить ситуацию так, словно ОДКБ чуть ли не захватила Казахстан. Организацию обвинили во вмешательстве в дела республики, хотя она направила помощь именно по просьбе руководства страны.