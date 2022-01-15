|
Глава ОДКБ ответил на слухи о "вмешательстве" в Казахстан
15 января 2022, 00:00 • 46 • Политика
Глава ОДКБ Станислав Зась ответил на слухи о "вмешательстве" организации во внутренние дела Казахстана, которые распространяют США, Украина и ряд западных стран.
По его словам, миротворцы ОДКБ делают лишь то, что попросили власти Казахстана.
- отметил Зась, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников органов правопорядка. Как только миротворцы оказались на месте, казахская полиция быстро навела порядок на улицах. Примечательно, что силы ОДКБ не участвовали в зачистках. Они лишь охраняли ключевые объекты и были на подстраховке. Их присутствие позволило казахским силовикам сосредоточить все силы на поимке бандитов.
Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана. США, Европа и Украина тем не менее попытались изобразить ситуацию так, словно ОДКБ чуть ли не захватила Казахстан. Организацию обвинили во вмешательстве в дела республики, хотя она направила помощь именно по просьбе руководства страны.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2022, 06:15
|
09 января 2022, 16:50
|
08 января 2022, 14:00
|
10 января 2022, 13:50
|
09 января 2022, 09:15
|
09 января 2022, 16:50
|
10 января 2022, 09:45