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Глава ОБСЕ посетит Украину в январе

17 января 2020, 00:09  •  65 • Украина
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что председатель организации, премьер-министр Албании Эди Рама намерен посетить Украину. Его визит назначен на 20—21 января.
 
Reuters
 

«Рассчитываем, что намеченный на 20—21 января визит на Украину действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы окажет стимулирующий эффект в деле выполнения комплекса мер», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лукашевич призвал Раму посетить не только подконтрольные Киеву территории, но и побывать также «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по другую сторону линии соприкосновения».

В декабре спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик назвал важным шагом состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса.

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