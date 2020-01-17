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Глава ОБСЕ посетит Украину в январе
17 января 2020, 00:09 • 65 • Украина
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что председатель организации, премьер-министр Албании Эди Рама намерен посетить Украину. Его визит назначен на 20—21 января.
Reuters
«Рассчитываем, что намеченный на 20—21 января визит на Украину действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы окажет стимулирующий эффект в деле выполнения комплекса мер», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Лукашевич призвал Раму посетить не только подконтрольные Киеву территории, но и побывать также «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по другую сторону линии соприкосновения».
В декабре спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик назвал важным шагом состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками Донбасса.
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