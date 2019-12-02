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Глава ОБСЕ отметил гибкость нового руководства Украины

02 декабря 2019, 12:09  •  134 • Украина
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отметил более гибкий подход нового руководства Украины, в сравнении с предыдущей властью, в процессе разрешения ситуации на востоке страны, заявив, что он привёл к положительным результатам.
 
Reuters
 

«После смены власти на Украине появились новые возможности на пути к установлению постоянного мира в регионе. Новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», — сообщил РИА Новости Лайчак.

Он отметил сложность окончательного урегулирования конфликта на Украине и заявил, что для этого потребуются мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил о повышении безопасности благодаря разведению сил на трёх пилотных участках в Донбассе.

В то же время он сообщил, что на других участках линии соприкосновения Вооружённые силы Украины не прекратили, а в ряде случаев усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей.

25 ноября российский лидер Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в нормандском формате и обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны.

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