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Глава общины «Белорусы Крыма» оценил желание Лукашенко посетить полуостров

02 декабря 2021, 18:45  •  44 • Политика
Поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым будет означать признание полуострова частью России. Об этом заявил в четверг, 2 декабря, глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России. Спустя день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не сомневается, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорятся и съездят в Крым.
«Крым Беларусью де-факто признан еще в 2014 году, теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — подчеркнул Чегринец в беседе с «РИА Новости».
Он уточнил, что община Крыма неоднократно приглашала Лукашенко на полуостров. При этом последний раз — на юбилей белорусского поэта Максима Богдановича, который состоится 9 декабря.
Накануне губернатор Крыма Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе. Он также добавил, что президенту Белоруссии покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.
В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе». В свою очередь, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд добавила, что Соединенные Штаты обеспокоены планами Лукашенко посетить Крым.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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