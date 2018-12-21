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Глава новой церкви Украины заявил о готовности к диалогу с УПЦ МП
21 декабря 2018, 11:09 • 122 • Украина
Глава новой церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире телеканала «1 + 1» о готовности вести диалог с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).
Reuters © Valentyn Ogirenko
«Нам нужно вести диалог», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Епифаний отметил, что новая церковь настроена на конструктивные отношения, а не на конфликт.
«Мы должны найти понимание, а не вражду», — добавил он.
15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана украинская автокефальная церковь, предстоятелем которой избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в ходе которого была создана новая церковь и избран её глава.
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