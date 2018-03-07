Глава Нацразведки США предупредил Украину о грядущих беспорядках и досрочных выборах

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Дэниэл Коутс заявил, что продолжающееся усиление коррупции ослабит режим Киева и усилит пророссийские настроения.

Политическая ситуация на Украине чревата беспорядками и досрочными выборами из-за усиливающегося недовольства граждан снижением уровня жизни и возникновением внутренних кризисов. В итоге Россия может воспользоваться этим для подрыва прозападных настроений Киева, заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс в своих письменных показаниях конгрессу.

По его словам, подобные тенденции грозят нарушить нарождающееся восстановление экономики Украины. Кроме того, они могут привести к изменениям и в ее внешней политике, поддерживая усиливающуюся напряженность между Россией и Западом, говорится в показаниях главы Нацразведки.

Многочисленные противоречия на Украине могут спровоцировать проведение досрочных выборов, что грозит крахом американской марионетке - Петру Порошенко, отметил Коутс. По его словам, недовольство темпом реформ, снижением уровня жизни, усилением коррупции и политической поляризацией может привести к ослаблению текущего проамериканского курса Киева.

При этом лидеры украинской оппозиции попытаются использовать народный гнев в своих интересах, считает глава американской разведки. По его словам, конфликт на востоке Украине может привести к вспышкам насилия с различных сторон.