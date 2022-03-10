Глава нацразведки США открестилась от биооружия на Украине: Исследования ничего не означают

Глава нацразведки США утверждает, что у Украины якобы нет биологического оружия. Исследования и наличие биологического оружия - разные вещи, оправдывается она.

На Украине работает более 12 биолабораторий США, но проводимые там исследования не означают наличие биологического оружия. С такими оправданиями выступила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс.

Заявления были сделаны в связи с попавшими в руки России документами, указывающими на то, что в американских биолабораториях велись исследования по созданию биооружия, нацеленного на славянский генотип. Глава нацразведки США утверждает, что нельзя ставить знак равенства между наличием на Украине "объектов", где ведутся биологические исследования, и "объектов по разработке оружия".

Я думаю, правительство США предоставляет помощь или, по крайней мере, в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности,

- неуклюже оправдалась Эврил Хэйнс.

Она добавила, что не располагает данными о том, что Украина преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия.

Можно легко заметить, что глава нацразведки США очень тщательно подбирает слова. Она использует такие выражения, как "я думаю" и "нет доказательств". Также она тщательно смещает акценты с "на Украине разрабатывают биооружие" на "Украина разрабатывает биооружие". Казалось бы, никакой разницы, но смысл меняется совершенно.

Причина в том, что ложь под присягой в США является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому американским чиновникам приходится всячески изворачиваться, чтобы и правду не говорить, и чтобы не сказать того, что можно расценить как ложь.