Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, он одобрительно отнёсся бы к данному шагу в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы всё равно от этой проблемы не избавимся», — отметил Клименко.

Вместе с этим он выразил мнение, что пока украинское общество не готово к легализации лёгких наркотиков.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие дни на рассмотрение Верховной рады будет подан законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

В августе во время выступления на форуме в Стамбуле украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.

Подробнее — в материале RT.