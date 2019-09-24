|
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
24 сентября 2019, 17:39 • 80 • Украина
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
@sergii.knyazev Facebook
«Я решил подать в отставку», — заявил Князев.
Ранее правительство Украины уволило Вадима Трояна, заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова.
Также генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров восьми регионов страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 сентября 2019, 23:09
|
23 сентября 2019, 15:54
|
18 сентября 2019, 02:39
|
21 сентября 2019, 02:09
|
18 сентября 2019, 09:09
|
20 сентября 2019, 13:09
|
21 сентября 2019, 02:09