Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Западу нужно извращать историю? Вечер с Соловьевым от 23.09.19
"Будут ловить Дональда на выходе": В Twitter объяснили, почему у Зелен...
Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии ...
Убирать металлолом будет Путин? Зеленскому оказались не нужны ржавеющие в Крыму ...
Главная / Украина

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

24 сентября 2019, 17:39  •  80 • Украина
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
 
@sergii.knyazev Facebook
 

«Я решил подать в отставку», — заявил Князев.

Ранее правительство Украины уволило Вадима Трояна, заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров восьми регионов страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 17:39
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
24 сентября 2019, 04:39
«Расследование способно далеко завести»: могут ли привлечь к ответственности виновников трагедии в Доме профсоюзов
24 сентября 2019, 14:24
«Нет такого правового механизма»: на Украине призвали определить морскую границу с РФ
24 сентября 2019, 17:54
The Wall Street Journal: Последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины
23 сентября 2019, 18:54
В Совфеде оценили идею Зеленского запустить антикоррупционный флешмоб
23 сентября 2019, 18:54
Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2019, 04:54
Французские СМИ шокировали читателей: слабая экономика России - миф. На деле - это 3-...
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Л...
24 сентября 2019, 08:09
"Это вам не кафе": В ПАСЕ резко ответили на демарш Украины, отказавшейся от...
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
23 сентября 2019, 15:54
"Удар по России будет нанесен в 2021 году": Карты Запада раскрыты
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.