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Глава Нацбанка Украины заявил о многомиллиардных выплатах по госдолгу
09 декабря 2018, 12:54 • 155 • Украина
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая проценты.
РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью VOX Ukraine, высказывая своё мнение по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию Украины.
«В 2019—2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования... Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», — указал он.
По его словам, в НБУ рассчитывают на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу предоставления Украине денег состоится в декабре.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал заявление о том, что совет управляющих МВФ готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
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