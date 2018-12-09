Глава Нацбанка Украины заявил о многомиллиардных выплатах по госдолгу

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что страна в следующие два года должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

Об этом он рассказал в интервью VOX Ukraine, высказывая своё мнение по поводу новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по кредитованию Украины.

«В 2019—2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования... Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», — указал он.

По его словам, в НБУ рассчитывают на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу предоставления Украине денег состоится в декабре.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал заявление о том, что совет управляющих МВФ готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.