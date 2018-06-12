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Глава Нацбанка назвал условия для приезда миссии МВФ на Украину
12 июня 2018, 13:09 • 113 • Украина
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что для визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) необходимо пересмотреть цены на газ и решить вопрос сбалансирования госбюджета.
© Serg Glovny globallookpress.com
«Для приезда следующей миссии требуются пересмотр цен на газ и проведение переговоров с Министерством финансов относительно сбалансированности бюджета», — цитирует УНИАН Смолия.
Ранее в Нацбанке Украины рассказали о плане действий в случае прекращения сотрудничества с МВФ.
В СМИ также сообщали, что в МВФ высказывали недовольство по поводу последних решений украинского правительства.
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