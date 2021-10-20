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Глава НАТО тремя словами охарактеризовал сложившиеся отношения с Россией

20 октября 2021, 18:40  •  89 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг тремя словами охарактеризовал сложившиеся отношения с Россией: "Нам очень жаль".
Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции, предваряющей встречу министров обороны стран НАТО. По его словам, альянс сожалеет, что диалог с Россией зашёл в тупик.
Нам очень жаль. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия - НАТО,
- отметил глава военной организации.
Столтенберг считает, что Россия первой начала разрушать двусторонние отношения, когда назначила в свою миссию при НАТО якобы сотрудников разведорганов. Когда журналисты попросили руководителя альянса представить доказательства своих слов, он ответил отказом.
Напомним, ранее НАТО распорядилось сократить численность русской миссии при альянсе, поскольку среди дипломатов якобы оказались шпионы. В ответ Россия приостановила деятельность миссии НАТО в Москве. Добавим также, что в настоящее время призывающее к диалогу НАТО проводит учения по ядерной войне с Россией, в которых задействовано 14 стран Европы.

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