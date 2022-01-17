Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание ...
Главная / Политика

Глава НАТО ответил на жёсткое требование России: "Никогда"

17 января 2022, 01:35  •  125 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на жёсткое требование России: "Мы никогда это не сделаем". Речь о выводе контингента Североатлантического альянса из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.
Глава НАТО Йенс Столтенберг в комментарии для канадского канала CBC оценил возможность вывода контингента из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.
Напомним, в середине декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договорённостей с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом по безопасности.
В них, в частности, содержалось требование восстановить границы НАТО по образцу 1997-го. Таким образом, Москва, по сути, настаивала на уходе подразделений блока из восточноевропейских стран.
Столтенберг подчеркнул, что это, безусловно, невозможно, поскольку в случае удовлетворения требования альянс оставит без защиты чуть ли не 50% всех своих членов:
Мы никогда это не сделаем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



125
Источник
Похожие новости
16 января 2022, 18:00
Русский дипломат поправил Блинкена по поводу Украины: "Разве это не опечатка?"
16 января 2022, 20:20
Песков ответил CNN на вопрос о возможном выводе оружия из Калининграда
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
16 января 2022, 19:45
Песков заявил, что США нарушили главное обещание России: "Мы больше не можем терпеть"
16 января 2022, 19:45
Россия обеспечит Байдену "очень плохую зиму": СМИ о рекордном давлении на Белый дом
16 января 2022, 19:45
В Алма-Ате массово крали не только оружие, но и... покойников
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
16 января 2022, 22:05
Песков сделал откровенный намёк Вашингтону на фоне санкций против Путина
16 января 2022, 22:35
«Настаиваем на решении этой ситуации»: Песков высказался о высокой напряжённости на г...
16 января 2022, 22:40
Украинский голодомор на фоне рекордного урожая (БорисПервушин)
16 января 2022, 22:05
Парламент Франции окончательно одобрил вакцинный пропуск
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 21:00
Ультиматум Нуланд - цветочки: Сатановский напомнил о позоре Ельцина
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
11 января 2022, 17:50
Гражданин Казахстана о реальной ситуации на родине сейчас: "Всё, порядок? Это не так"
10 января 2022, 13:50
Речь Лукашенко поразила эксперта: "Перечеркнул всё"
13 января 2022, 15:55
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни рисковали жизнями"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.