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Глава НАТО ответил на жёсткое требование России: "Никогда"
17 января 2022, 01:35 • 125 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на жёсткое требование России: "Мы никогда это не сделаем". Речь о выводе контингента Североатлантического альянса из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.
Глава НАТО Йенс Столтенберг в комментарии для канадского канала CBC оценил возможность вывода контингента из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.
Напомним, в середине декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договорённостей с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом по безопасности.
В них, в частности, содержалось требование восстановить границы НАТО по образцу 1997-го. Таким образом, Москва, по сути, настаивала на уходе подразделений блока из восточноевропейских стран.
Столтенберг подчеркнул, что это, безусловно, невозможно, поскольку в случае удовлетворения требования альянс оставит без защиты чуть ли не 50% всех своих членов:
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