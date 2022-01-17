Глава НАТО ответил на жёсткое требование России: "Никогда"

Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на жёсткое требование России: "Мы никогда это не сделаем". Речь о выводе контингента Североатлантического альянса из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.

Глава НАТО Йенс Столтенберг в комментарии для канадского канала CBC оценил возможность вывода контингента из тех государств, которые были включены в состав военного блока позже 1997 года.

Напомним, в середине декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договорённостей с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом по безопасности.

В них, в частности, содержалось требование восстановить границы НАТО по образцу 1997-го. Таким образом, Москва, по сути, настаивала на уходе подразделений блока из восточноевропейских стран.

Столтенберг подчеркнул, что это, безусловно, невозможно, поскольку в случае удовлетворения требования альянс оставит без защиты чуть ли не 50% всех своих членов: