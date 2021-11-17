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Глава NASA рассказал о деталях разговора с Рогозиным
17 ноября 2021, 08:15 • 238 • Политика
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о разговоре с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и поделился деталями этой беседы.
По словам Нельсона, в беседе с Рогозиным он признался в обеспокоенности по поводу безопасности экипажа Международной космической станции (МКС).
"Выразил тревогу относительно опасности, которой продолжают подвергаться наши астронавты и космонавты на МКС", - отметил он.
Нельсон также добавил, что считает критически важным обеспечение безопасности людей и техники в космосе – и сейчас, и в будущем.
Ранее Рогозин также рассказал об этой беседе.
"Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше", - отметил Рогозин.
Он добавил, что представители космических агентств договорились продолжать взаимодействие, а также обеспечивать безопасность экипажей на МКС.
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