Глава NASA рассказал о деталях разговора с Рогозиным

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о разговоре с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и поделился деталями этой беседы.

По словам Нельсона, в беседе с Рогозиным он признался в обеспокоенности по поводу безопасности экипажа Международной космической станции (МКС).

"Выразил тревогу относительно опасности, которой продолжают подвергаться наши астронавты и космонавты на МКС", - отметил он.

Нельсон также добавил, что считает критически важным обеспечение безопасности людей и техники в космосе – и сейчас, и в будущем.

Ранее Рогозин также рассказал об этой беседе.

"Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше", - отметил Рогозин.

Он добавил, что представители космических агентств договорились продолжать взаимодействие, а также обеспечивать безопасность экипажей на МКС.