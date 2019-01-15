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Глава NASA Брайденстайн в телефонном разговоре с Рогозиным подтвердил готовность посетить Россию - "Роскосмос"
15 января 2019, 03:09 • 33 • В мире
По сообщению "Роскосмоса", глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил готовность совершить поездку в Россию, куда его пригласил Дмитрий Рогозин. Стороны договорились о визите во время телефонного разговора
В ответ на приглашение посетить Россию, озвученное во время телефонного разговора главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, Джим Брайденстайн, возглавляющий NASA, ответил согласием.
Как говорится в сообщении "Роскосмоса", во время беседы стороны подтвердили преданность делу совместного освоения космоса, договорившись о том, что сотрудничество России и США в этом вопросе будет продолжено и дальше.
Это касается и программы МКС, и лунных проектов, и других миссий, относящихся к исследованиям дальнего космоса.
"Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.
Об этом сообщило ТАСС.
Напомним, 5 января из-за позиции ряда американских сенаторов NASA отозвало приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США. Об этом Брайденстайн сообщил в интерью газете The Washington Post.
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