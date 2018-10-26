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Глава «Нафтогаза» заявил о достаточном количестве газа для отопительного сезона

26 октября 2018, 12:39  •  56 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что на Украине достаточно газа для прохождения отопительного сезона.
 
РИА Новости
 

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По его словам, в настоящий момент газа в украинских хранилищах хватает, а в случае необходимости дополнительные объёмы будут закупаться в Европе.

«Достаточно (газа в хранилищах. — RT). Газ будем брать в Европе, в подземке 16,5 млрд кубометров примерно. Даже чуть больше на начало сезона. Столько же было в прошлом году», — сказал он.

Он добавил, что не видит никаких рисков в данном вопросе.

Ранее Коболев пожаловался, что стоимость газа для жителей Украины даже с учётом повышения тарифов всё равно будет ниже европейской рыночной цены.

19 октября украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ в стране подорожает с ноября на 23,5%.

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