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Глава «Нафтогаза» заявил о достаточном количестве газа для отопительного сезона
26 октября 2018, 12:39 • 56 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что на Украине достаточно газа для прохождения отопительного сезона.
РИА Новости
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
По его словам, в настоящий момент газа в украинских хранилищах хватает, а в случае необходимости дополнительные объёмы будут закупаться в Европе.
«Достаточно (газа в хранилищах. — RT). Газ будем брать в Европе, в подземке 16,5 млрд кубометров примерно. Даже чуть больше на начало сезона. Столько же было в прошлом году», — сказал он.
Он добавил, что не видит никаких рисков в данном вопросе.
Ранее Коболев пожаловался, что стоимость газа для жителей Украины даже с учётом повышения тарифов всё равно будет ниже европейской рыночной цены.
19 октября украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ в стране подорожает с ноября на 23,5%.
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