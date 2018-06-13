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Глава «Нафтогаза» пригрозил отключить от газоснабжения почти 130 населённых пунктов

13 июня 2018, 15:09  •  171 • Украина
«Нафтогаз» Украины может отключить от газоснабжения 129 населённых пунктов страны, если Национальная комиссия по урегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не предусмотрит  в тарифе на газ плату за использование сетей компании.
 
©Valentyn Ogirenko Reuters
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на письмо главы «Нафтогаза» Андрея Коболева на имя украинского премьера Владимира Гройсмана.

Коболев отметил, что регулятор не повысил тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

Он также подчеркнул, что компания является владельцем газораспределительных систем стоимостью более 588 млн гривен и хочет получать плату за их эксплуатацию наравне с государством.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путём проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем», — отмечается в письме Коболева.

Ранее Гройсман заявил, что необходимость выравнивать цены на газ в стране по требованию МВФ негативно воспринимается населением.

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