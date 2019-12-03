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Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
03 декабря 2019, 01:09 • 64 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
© Valentyn Ogirenko/Reuters
«С момента назначения меня на должность главы «Нафтогаза» я привык к регулярному процессу моего «съёма». Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла», — написал он в Facebook.
По словам Коболева, он находится в «важной командировке» и обсуждает с международными партнёрами нефтегазовые вопросы.
«Поэтому работаем дальше», — заключил он.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что правительство решило сменить руководство госкомпаний, в том числе «Нафтогаза».
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