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Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот»

01 ноября 2018, 14:54  •  300 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отреагировал на включение его имени в санкционный список России по Украине цитатой из советского кинофильма «Покровские ворота».
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

«Таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», — написал Коболев в Facebook.

Ранее санкции прокомментировал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины.

В Кремле подчеркнули, что Москва зеркально ответила на действия Киева.

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