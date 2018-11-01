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Глава «Нафтогаза» отреагировал на санкции России цитатой из «Покровских ворот»
01 ноября 2018, 14:54 • 300 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отреагировал на включение его имени в санкционный список России по Украине цитатой из советского кинофильма «Покровские ворота».
© Виталий Белоусов РИА Новости
«Таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», — написал Коболев в Facebook.
Ранее санкции прокомментировал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины.
В Кремле подчеркнули, что Москва зеркально ответила на действия Киева.
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