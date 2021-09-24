Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
Главная / Украина

Глава «Нафтогаза»: обвинил Кремль в шантаже Европы газом

24 сентября 2021, 08:20  •  73 • Украина

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко утверждает, что власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска «Северного потока – 2».

Свою точку зрения Витренко высказал на своей странице в Facebook.

«Кремль прямо шантажирует Европу. Углубляют дефицит газа в Европе, например, сокращая транзит через Украину в пол раза. В итоге — цены на газ в Европе бьют рекорды. В этой ситуации Кремль говорит: хочешь больше газа, дайте нам запустить «Северный поток-2»», — пишет глава «Нафтогаза».

Украина же, по его словам, «разоблачает этот шантаж», «показывает несоответствие европейскому законодательству».

На вопрос «Что же тогда делать с дефицитом газа в Европе?» Киев предлагает заставить «Газпром» срочно увеличить транзит через Украину.

Кроме того, по его мнению, вместо совета Кремля ЕС больше покупать газа, чтобы увеличить его транзит через Украину, ««Газпром» должен прямо сейчас начать на своей электронной платформе выставлять своим европейским контрагентам предложение газа с точкой передачи на границе РФ-Украина (газоизмерительная станция Суджа)».

«Тогда европейские контрагенты «Газпрома» смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне как раз проблем точно нет, у нас все открыто и доступно.


Мало того, тот факт, что «Газпром» это не делает, как раз указывает на то, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокируя доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть «Газпром» не играет по европейским правилам, и Кремль продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины», — утверждает Витренко.

Резюмируя, глава «Нафтогаза Украины» дал совет тем, «кто верит Кремлю и поддается на шантаж, что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, ниже цены»:

«Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут.

Так, по текущему контракту «Газпром» должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования — «качай или плати». То есть можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита может и не быть с запуском «Северного потока – 2»».

Напомним, 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства трубопровода «Северный поток – 2».

В начале сентября в ФРГ федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию объекта. В Германии говорят, что процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев.

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право на участие в сертификации газопровода «Северного потока – 2», проводимой Федеральным сетевым агентством ФРГ, что, по мнению Витренко, «шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время, не такие уж и высокие».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





73
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 15:50
Так кто же всё-таки расстрелял машину советника президента Украины Сергея Шефира?
21 сентября 2021, 23:30
Отопление зимой дома в 100 кв.м обойдётся украинцам около 10 тыс. грн
23 сентября 2021, 08:30
ВС Украины намерены применить турецкие БПЛА против народных республик Донбасса
21 сентября 2021, 23:30
Украинская промышленность не переживёт «газовый апокалипсис»
23 сентября 2021, 19:30
Прогрессивная страна, говорили они - из Украины вышвырнули с позором молдаванина из-за георгиевской ленты
21 сентября 2021, 23:30
Офис президента вступился за Арестовича: «лечит украинское общество»
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 01:00
"Украину открыто превращают в колонию": Депутат Рады про "закон об оли...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
19 сентября 2021, 11:00
Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.