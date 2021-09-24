Глава «Нафтогаза»: обвинил Кремль в шантаже Европы газом

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко утверждает, что власти России специально устроили дефицит газа в Европе путём сокращения транзита через Украину ради ускорения запуска «Северного потока – 2».Свою точку зрения Витренко высказал на своей странице в Facebook.«Кремль прямо шантажирует Европу. Углубляют дефицит газа в Европе, например, сокращая транзит через Украину в пол раза. В итоге — цены на газ в Европе бьют рекорды. В этой ситуации Кремль говорит: хочешь больше газа, дайте нам запустить «Северный поток-2»», — пишет глава «Нафтогаза».Украина же, по его словам, «разоблачает этот шантаж», «показывает несоответствие европейскому законодательству».На вопрос «Что же тогда делать с дефицитом газа в Европе?» Киев предлагает заставить «Газпром» срочно увеличить транзит через Украину.Кроме того, по его мнению, вместо совета Кремля ЕС больше покупать газа, чтобы увеличить его транзит через Украину, ««Газпром» должен прямо сейчас начать на своей электронной платформе выставлять своим европейским контрагентам предложение газа с точкой передачи на границе РФ-Украина (газоизмерительная станция Суджа)».«Тогда европейские контрагенты «Газпрома» смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне как раз проблем точно нет, у нас все открыто и доступно.Мало того, тот факт, что «Газпром» это не делает, как раз указывает на то, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокируя доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть «Газпром» не играет по европейским правилам, и Кремль продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины», — утверждает Витренко.Резюмируя, глава «Нафтогаза Украины» дал совет тем, «кто верит Кремлю и поддается на шантаж, что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, ниже цены»:«Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут.Так, по текущему контракту «Газпром» должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования — «качай или плати». То есть можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита может и не быть с запуском «Северного потока – 2»».Напомним, 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства трубопровода «Северный поток – 2».В начале сентября в ФРГ федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию объекта. В Германии говорят, что процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев.Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право на участие в сертификации газопровода «Северного потока – 2», проводимой Федеральным сетевым агентством ФРГ, что, по мнению Витренко, «шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время, не такие уж и высокие».