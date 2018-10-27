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Глава «Нафтогаза» назвал Украину бесперспективной страной

27 октября 2018, 09:54  •  211 • В России

Патриотические призывы и угрозы «разобраться с Москвой», звучащие на Украине, не имеют ничего общего с реальностью, что находящиеся у руководства Незалежной прекрасно понимают. Это заявил не кто-нибудь, а глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. И не просто признал на словах, а доказал делом.

- Если убрать эмоции, мы — классический «фейл-кейс». Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее, - рассказал Кобелев в интервью журналу «новое время», обнулив тем самым заявления Порошенко, Парубия и прочих ораторов с высоких трибун, про «временные трудности на пути строительства мощной современной проевропейской» Украины.

Более того, в беседе с журналистами другого издания он же признался, что всю причитающуюся ему премию за «победу» в споре с «Газпромом» он уже перевел в США. А сумма там немаленькая, почти 8 миллионов долларов.

Напомним, наблюдательный совет «Нафтогаза» после промежуточного решения Стокгольмского арбитражного суда по спору о транзитном контракте, согласно которому российский «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов, решил выплатить сотрудникам своей компании премии на общую сумму 46,3 млн долл. Дело далеко от завершения, поскольку «Газпром» подал апелляцию, но премии уже выплачены. Доля Коболева в общем «премиальном котле» составила 7,9 млн долларов. Которые, как оказалось, находятся уже за пределами Украины.

- Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию, что случится с моим имущество здесь? – оправдал свое решение глава «Нафтогаза». И действительно, не возвращать же деньги? Тем более, что мама удобно в США устроилась, на черный день детишкам на молочишко имеется.

Более того, Кобелев признался, что предпочитает хранит свои накопления в более надежном для него месте, чем Украина. Уж очень у него работа опасная.

- Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел - у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура - все есть. Сами по себе эти расследования - нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск – более развернуто объяснил он свою финансовую политику в отношении личных финансов.

Вот, как говорится, и реальная цена всем украинским перемогам. И настоящая оценка перспектив.

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