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Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток — 2» троянским конём для ЕС
09 апреля 2018, 18:24 • 82 • Украина
Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.
Reuters
«Мы, «Нафтогаз», упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнёрам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придётся серьёзно расплачиваться», — приводит Deutsche Welle слова Коболева.
По его словам, запуск проекта приведёт к расколу в Евросоюзе.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2».
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