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Глава «Нафтогаза» назвал остановку «Северного потока-2» вопросом «жизни и смерти» украинцев

18 февраля 2021, 19:50  •  67 • Украина

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев.

Об этом он сообщил в Facebook.

ТОП-менеджер украинского госконцерна постарался пояснить почему он так считает. Он уверил, что пока через территорию Украины проходит транзит газа в Европу, газотранспортная система является «частью системы обороны» страны.

По мнению Коболева, завершение проекта сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».

По словам ТОП-менеджера украинского госконцерна, пока через территорию Украины проходит транзит газа в Европу, газотранспортная система (ГТС) является «частью системы обороны» страны.

Коболев уточнил, что если газопровод введут в эксплуатацию, география поставок газа в Евросоюз и положение Киева изменится.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал он.

Напомним, не столь давно в «Нафтогазе» выразили уверенность, что «Северный поток-2» будет остановлен и «останется на дне».

Ранее аналогичную точку зрения высказывали и другие известные лица Украины. Так, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий также возлагал огромные оборонные надежды на ГТС Украины. По его мнению, если транзит газа через Украину прекратится, то у Кремля больше не будет причин сдерживаться, и он сможет начать «полномасштабную агрессию» против Украины. А из-за ГТС пока этого сделать не может, ибо она может быть разрушена в результате боевых действий.

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