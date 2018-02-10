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Глава наблюдателей ОБСЕ вспомнил о мирных жителях Донбасса

10 февраля 2018, 03:09  •  71 • Политика
Эртурул Апакан наконец заметил, что Минские соглашения не соблюдаются.
Глава наблюдательной миссии ОБСЕ Эртурул Апакан внезапно вспомнил о своих обязанностях и призвал обеспечить защиту мирного населения Донбасса, проживающего вдоль линии соприкосновения воюющих сторон. Текст заявления был опубликован на странице международной организации в Facebook.
Апакан указывает, что в жилых районах, а также у ключевых объектов инфраструктуры по-прежнему находятся солдаты и военная техника. Это периодически ставит под удар мирное население, а также ведет к перебоям в работе основных коммунальных услуг - подачи воды, газа и тепла.
"За этот конфликт все еще расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения", - заявляет глава специальной мониторинговой миссии.
В этой связи он призывает обеспечить защиту мирных жителей Донбасса и требует вывести тяжелые вооружения из населенных пунктов в соответствии с Минскими соглашениями.
Напомним, что гражданская война на Украине тянется уже более трех лет. Несмотря на подписание мирных договоренностей в Минске, украинская сторона продолжает периодически нарушать режим прекращения огня и устраивает обстрелы Донецка и Луганска из минометов, гранатометов, а также из танков и артиллерии.

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